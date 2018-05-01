بوتين: ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق النووي الإيراني

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة الالتزام الكامل من جميع الأطراف بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة تاس عن بيان صدر عن الكرملين جاء فيه: إن “الرئيس بوتين أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقف روسيا من أن خطة العمل المشتركة حول الاتفاق النووي تعد ذات أهمية قصوى لضمان الاستقرار والأمن الدوليين ويجب أن تطبق بدقة من قبل جميع الأطراف”.

وجاءت مناقشات بوتين خلال الاتصال الهاتفي مع نتنياهو بحسب بيان الكرملين بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الاخير واستعرض فيه مزاعم فبركها لالغاء الاتفاق النووي.

وأشار بيان الكرملين الى أن بوتين بحث مع نتنياهو الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل بما في ذلك تطور الوضع في سورية.

وكان رئيس حكومة كيان الاحتلال خصص مؤتمرا صحفيا في وقت سابق اليوم لبث اكاذيب وفبركات تستهدف ترويج مزاعمه حول برنامج إيران النووي محاولا التحريض لإلغاء الاتفاق النووي الذى وقعته إيران مع مجموعة الدول الست الكبرى مستفيدا من موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتنصل من التزامات بلاده بالاتفاق.