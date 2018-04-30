أعمال فنية متنوعة في معرض ربيع سورية بالسويداء

السويداء-سانا

ضم معرض “ربيع سورية” الرابع الذي افتتح مساء اليوم في صالة منتدى الفن “الآرت فورم” 20 عملا فنيا بين لوحات تصوير مائية وزيتية وحفر ونحت قدمها 19 شابا وشابة من خريجي كليات الفنون الجميلة والهواة.

وتنوعت موضوعات وأساليب الفنانين ما بين الواقعي والواقعي المحدث والتعبيري والتجريدي.

الفكرة من المعرض الذي يستمر 10 أيام بحسب المشرف عليه الفنان ناصر عبيد افساح المجال لهذه الفئة من الخريجين والهواة لعرض منتجهم الفني والاستماع لرأي النقاد والمشاهدين والمدرسين وبالتالي دعمهم وتشجيعهم وتشذيب تجاربهم مبينا ان الاعمال المشاركة هذا العام ارتقت إلى مستوى جيد وجميل مع استقطاب مشاركين من محافظات أخرى.

الفنانة غنوة حاطوم المشاركة بالمعرض أشارت الى انها قدمت عملين الاول نحتي على حجر البازلت لتكوين جسد المرأة عبر المبالغة ببعض الاجزاء والغاء اجزاء اخرى وعمل اخر تصويري من وحي موضوع الربيع لورود بتجربة لونية أكملت شيئا من موضوع المنحوتة معتبرة ان المعرض فرصة لتعارف الفنانين الجدد والاطلاع على إنتاجهم الفني.

بينما رأت الفنانة لجين عزيز التي شاركت بلوحة بورتريه عبارة عن نموذج او موديل فيها حالات تعبيرية استخدمت فيها الالوان الزيتية ان المعرض فرصة جميلة لاظهار الموهبة والاستماع الى النقاد والاستفادة من تجارب الفنانين الآخرين.

كما شارك الفنان باسم ابو فخر بعمل فني من خلال اعادة تدوير النفايات المعدنية الخردة حيث حاول خلق تكوين بشكل راقص يعبر عن الانثى تقوم بحركات بهلوانية تخص الباليه بتعبير فني معتبرا أن الاختصار في العمل النحتي يماثل القول “خير الكلام ما قل ودل”.