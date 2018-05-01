إخراج 5 حافلات من مخيم اليرموك تقل عشرات الإرهابيين

الثلاثاء / 1 / 05 / 2018
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المجمع الأنطاكي المقدس: نصلي من أجل السلام في سورية
2018-04-30
السيسي: ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية
2018-04-29
فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا يعقد مؤتمره السنوي
2018-04-29
نساء البرازيل وغوياس يدنّ العدوان الثلاثي على سورية
2018-04-29
اللجنة الجزائرية لمساندة سورية ودعم المقاومة تدين العدوان الثلاثي
2018-04-29
شولغين: العدوان الثلاثي يؤكد استخفاف دوله بمنظمة حظر الكيميائي
2018-04-28
لافروف لـ لودريان:العدوان الثلاثي أعاد جهود التسوية بسورية للوراء
2018-04-28
محليات
القبض على عصابات سرقة وخطف وتزوير بالسويداء
2018-04-30
زخات رعدية من المطر بعد ظهر الغد
2018-04-30
البدء بتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة لمشروع المراقبة البيئية المتكاملة لنهري الكبير الشمالي والأبرش
2018-04-30
إخماد حريق في منشرة أخشاب بمنطقة المزة والأضرار مادية-فيديو
2018-04-30
نور وجواد.. توءم في الولادة والحرب على الإرهاب
2018-04-30
في عيدهم.. عمال سورية أكثر إصرارا لمواصلة العمل وإعادة الإعمار-فيديو
2018-04-30
أمطار في معظم المحافظات أغزرها 33 مم في السويداء.. وتوقعات باستمرار الهطولات الأربعاء والخميس
2018-04-30
رياضة
الشعلة يحقق اثنتي عشرة ميدالية في بطولة أندية آسيا المفتوحة في الكيك بوكسينغ
2018-04-30
بلنسيه يهدر فرصة التأهل لدوري الأبطال بتعادل سلبي مع إيبار
2018-04-30
فضية وبرونزيتان لمنتخب سورية للسباحة في بطولة الجائزة الكبرى في التشيك
2018-04-29
برشلونة يحرز لقب الدوري الإسباني قبل 4 جولات من النهاية
2018-04-29
نابولي يخسر أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي
2018-04-29
نادال يحرز لقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس
2018-04-29
بمشاركة أكثر من 100 لاعب اختتام بطولة الجمهورية لكرة الطاولة
2018-04-29
اقتصاد
المصالح العقارية بالسويداء تستعد لإطلاق خدمة القيد العقاري المؤتمت
2018-04-30
زراعي السويداء: إعادة تفعيل القروض القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل بما يخدم التنمية الزراعية
2018-04-30
صدور التعليمات الناظمة لترخيص شركات الطيران
2018-04-29
مشاركون في مهرجان ربيع حماة: فرصة للعرض وخدمة مزدوجة للمنتج والمستهلك
2018-04-29
بكلفة 307 ملايين ليرة.. تخصيص مشروع استثماري لمدينة صلخد
2018-04-29
استصلاح 500 دونم من الأراضي المحجرة بالقنيطرة
2018-04-28
100 مليار دولار حجم التجارة المتوقع بين الصين وروسيا العام الجاري
2018-04-28
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وحدات الجيش تواصل عملياتها ضد الإرهاب في الحجر الأسود وتتقدم على عدة محاور
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العراق.. اعتقال اثنين من أخطر متزعمي (داعش) في ديالى
إخراج 5 حافلات من مخيم اليرموك تقل عشرات الإرهابيين
2018-04-30
إخراج 5 حافلات من مخيم اليرموك تقل عشرات الإرهابيين
2018-04-30
manhal
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