فعاليات فنية منوعة يقدمها أطفال الحسكة في مهرجان الطفولة

الحسكة-سانا

قدم أطفال فرع منظمة طلائع البعث في محافظة الحسكة نشاطات فنية متنوعة وذلك ضمن فعاليات مهرجان الطفولة في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة اليوم.

وتضمنت الفعاليات معرضا فنيا شارك فيه طلاب عدد من الوحدات الطليعية والمدارس ما يقارب 100 لوحة فنية تناول الأطفال فيها المواضيع الوطنية وتضحيات أبطال الجيش العربي السوري ورسم العلم السوري ومناظر طبيعية إضافة إلى أشغال يدوية من مخلفات الطبيعة والأخشاب.

كما قدم أطفال الوحدات الطليعية في عدد من المدارس قصائد وأغاني وطنية وتراثية فردية وجماعية ومشاركات للدبكات والرقصات الفنية وعزفا على الآلات الموسيقية وعرضا لمسرح العرائس ومهارات فنون قتالية في رياضية التايكواندو.

وأكدت رئيس فرع منظمة الطلائع تيودورا مراد أن مهرجان الطفولة مهرجان المحبة والأمل الذي يقيمه فرع الطلائع يعبر عن تفاعل الأطفال مع انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب بأشكال فنية مختلفة.

وأشار المشرف باسل حريب إلى الحرص على تنوع النشاطات الفنية المقدمة خلال المهرجان من الأطفال المشاركين ومنها مسرح العرائس الذي قدم فقرات فنية كوميدية تتطرق إلى لوحات من الحياة اليومية تقدمها خلف الشاشة القماشية شخصيتا كركوز وعيواظ.