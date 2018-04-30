إعادة تأهيل دوار زكي الأرسوزي في حي الحمرا بحمص

حمص-سانا

أعادت الورشات الفنية بمحافظة حمص تأهيل دوار زكي الأرسوزي في حي الحمرا.

وشملت أعمال التأهيل اكساء جوانب الدوار بالحجر بشكل فني وزراعة النباتات والورود وتزيين البحرة المائية لاضفاء لمسة جمالية مميزة.

وحضر جمهور من المواطنين إلى الدوار بعد تأهيله معبرين عن سعادتهم باستعادة الأمان والسلام للمدينة كما نظم في الموقع مسير كشفي بمشاركة شباب الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بحمص وقدمت لوحات فنية جسدت معالم حمص التراثية والتاريخية وأبوابها السبعة على أنغام الأغاني الوطنية.

وأشار المهندس محمد رسمي السباعي المشرف على المشروع إلى أن إعادة تأهيل الدوار تمت بالتعاون والتنسيق مع عدد من الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال لافتا إلى أنه أول دوار يتم تأهيله بالمدينة بعد عودة الأمان والاستقرار لحمص حيث يشكل عقدة طرقية مهمة للعابرين ضمن المدينة.

وبين إياد دراق السباعي رئيس مجموعة الأهلي للأدوية التي قامت بتمويل المشروع أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين المجتمع المحلي والجهات العامة ومجلس المدينة لإعادة بناء وإعمار ما تم تخريبه وتدميره خلال الحرب الظالمة على بلدنا.

وأعرب عدد من المواطنين والأهالي عن ارتياحهم وسرورهم لعودة الحياة بأبهى صورها إلى المدينة ومعالمها وساحاتها بالتزامن مع انتصارات جيشنا وعودة الاستقرار والأمان إلى مساحات واسعة من بلدنا الحبيب داعين بالرحمة للشهداء وبالشفاء العاجل لجرحانا وبالنصر الكبير لسورية.

يشار إلى أن مدينة حمص شهدت منذ خمسة أيام إعادة تأهيل حديقة الياسمين “الدبلان سابقا”.