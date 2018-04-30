حظر استخدام تطبيق تيليغرام في إيران

طهران-سانا

أصدرت السلطة القضائية في إيران قراراً بحظر استخدام تطبيق تيليغرام بعد تزايد عدد شكاوى المواطنين ضده وطلب المؤسسات الأمنية ذلك.

وأوضحت النيابة العامة الإيرانية في بيان اليوم أن تطبيق تيليغرام “لا يراعي القوانين الإيرانية وقام بعدة أعمال تنتهك أمن إيران وشكل مكاناً مناسباً لنشاط الجماعات الإرهابية”.

وجاء هذا القرار بعد جدل داخل الأوساط الإيرانية الشعبية والرسمية تسبب بانقسام بين مؤيد لقرار إغلاق التطبيق ورافض له.

وكانت السلطات الإيرانية منعت الجهات الحكومية من استخدام التطبيق في عملها قبل أيام.