قرية عوس بالسويداء.. آثار شاهدة على عراقتها

السويداء-سانا

تتميز قرية عوس الواقعة في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء بهوائها العليل وطبيعتها الريفية الوادعة وآثارها التي تروي قصة حضارة غارقة في الماضي القديم.

وتشتهر القرية التي تتربع فوق تلة بركانية بحجارتها البازلتية السوداء الحية منذ الازل ويشير رئيس دائرة آثار السويداء الدكتور نشأت كيوان إلى أن عوس قديمة جدا والآثار المتبقية فيها تدل أنها كانت قرية نبطية مزدهرة كما ينتشر فيها آثار تعود للعصر الآرامي لافتا إلى أنه تم رصد أكثر من عشرة مواقع في عوس تنسب إلى عصور مختلفة من النبطية إلى الإسلامية إلى جانب مجموعة كبيرة من النقوش والكتابات اليوناتية التي تؤرخ للكثير من الأبنية والصروح فيها.

ومن أشهر الآثار التي تم الكشف عنها في أحد بيوت القرية القديمة حسب كيوان تمثال نادر لـ “حدد” إله الطقس عند الآراميين مبينا أن التمثال الذي يعود للقرن السابع قبل الميلاد منحوت من الحجر البازلتي ويبلغ ارتفاعه 130 سنتمترا وبعرض نحو 60 سنتيمترا وتم العثور عليه خلال جولة للجنة الآثار في جمعية العاديات على أحد المواقع الأثرية في عوس حيث جرى نقل التمثال إلى المتحف الوطني بالسويداء.

يشار إلى أن عوس تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة صلخد المشهورة بقلعتها الأثرية.

سهيل حاطوم