المجمع الأنطاكي المقدس: نصلي من أجل السلام في سورية

بيروت-سانا

أعرب المجمع الأنطاكي المقدس عن أمله بأن يعم السلام جميع أنحاء سورية وأن تتمكن من النهوض من الدمار الذي سببته الحرب الظالمة والاعتداءات الإرهابية عليها.

وجاء في بيان أصدره المجمع اليوم بعد اجتماع برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في البلمند شمال لبنان .. إننا نصلي من أجل أن يعم السلام جميع أنحاء سورية ومن أجل أن يتمكن هذا البلد بهمة جميع أبنائه المخلصين من النهوض من الدمار الذي سببته الحرب الظالمة والاعتداءات الإرهابية عليه وعلى شعبه وندعو إخواننا جميعاً في سورية إلى أن يعملوا على التهيئة للسلام وإعادة جميع المخطوفين وعودة المهجرين إلى ديارهم.

وأشار المجمع إلى أن السلام المرجو يتطلب “عملية سياسية شفافة ترتكز إلى الحوار الصادق والفعال وتسمح للشعب السوري مجتمعاً بأن يقرر خلالها مستقبل سورية التي يريد بحرية ومسؤولية واستقلالية ضمن ثوابت الوحدة الوطنية ووحدة التراب السوري بكامله والحفاظ على مؤسسات الدولة”.

وجدد المجمع إدانته استمرار خطف مطراني حلب بولس يازجي ويوحنا إبراهيم اللذين اختطفتهما التنظيمات الإرهابية بريف حلب منذ أكثر من 5 سنوات داعيا جميع الخيرين في العالم إلى العمل على إطلاقهما ووضع نهاية لهذه الجريمة المخزية التي تعتبر حرباً على الحضارة الإنسانية.

وأعرب المجمع عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني المعذب وتنديده بالمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين العزل والأطفال مجددا موقفه الثابت من قضية القدس الشريف عاصمة فلسطين والشعب الفلسطيني وقبلة أنظار المشرقيين من كل الأطياف والتي ستبقى في ذهن وضمير المسيحيين والمسلمين وعصية على كل مؤءامرة وتزييف للتاريخ.

ودعا المجمع اللبنانيين إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وممارسة واجبهم الانتخابي عبر اختيار أشخاص يتمتعون بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة ويسعون الى خدمة لبنان وقضاياه ومصلحته الوطنية.