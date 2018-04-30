ترامب يقترح لقاء كيم جونغ أون على حدود الكوريتين

واشنطن-سانا

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد اللقاء المقرر بينه وبين رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون في قرية بانمونجوم على الحدود بين الكوريتين.

وقال ترامب في حسابه على موقع تويتر اليوم يجري النظر في استضافة العديد من البلدان للاجتماع ولكن هل سيكون بيت السلام على حدود كوريا الديمقراطية والجنوبية موقعا أكثر تمثيلا وأهمية واستمرارية من بلد طرف ثالث.. فقط أتساءل.

يشار إلى أن بيت السلام في قرية بانمونجوم بالمنطقة العازلة بين الكوريتين هو المكان نفسه الذي اجتمع فيه رئيسا كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية مون جيه ان الأسبوع الماضي.

وأعلن ترامب أمس الأول أن التحضيرات للقاء رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون تسير بشكل جيد جدا .