الوزير عزام يقدم التعازي بالشهيد صالح الصماد

دمشق-سانا

قدم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام اليوم التعازي للسفير اليمني بدمشق نايف القانص باستشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد الذي اغتاله النظام السعودي بغارة جوية قبل أيام.

ودون الوزير عزام كلمة في سجل التعازي أعرب فيها عن خالص العزاء والمواساة للشعب اليمني الشقيق وعائلة الصماد، مؤكداً أن عملية الاغتيال جريمة جديدة تضاف إلى المحرقة التي يرتكبها النظام السعودي وما يسمى “التحالف” الذي يقوده ضد الشعب اليمني.

وأضاف الوزير عزام إن الشعب اليمني الشقيق الذي لم يخضع في تاريخه لأي قوة خارجية قادر بصموده العظيم على رد العدوان ليكون مآله الفشل حاله حال المخطط السعودي المهزوم في سورية.