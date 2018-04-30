عمال الحسكة في عيدهم يؤكدون الصمود بجبهات العمل والإنتاج

الحسكة-سانا

جددت الطبقة العاملة في محافظة الحسكة تأكيدها على الصمود في جبهات العمل والإنتاج دعما لصمود الوطن والمواطن.

وشدد عمال المحافظة خلال حفل الاستقبال الذي جرى تنظيمه اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي على أن العمال مستمرون في الانتاج وتأمين

متطلبات صمود شعبنا وجيشنا الباسل حتى تحرير كامل التراب السوري من رجس الإرهابيين وداعميهم.

وقال أمين التنظيم في اتحاد نقابات عمال محافظة الحسكة فرحان البركو في تصريح لمراسل سانا إن أبناء الطبقة العاملة يستحقون التكريم والتقدير

نظرا للتضحيات الكبيرة التي قدموها خلال سنوات الحرب العدوانية التي تشن على سورية وبقائهم في مواقع العمل والإنتاج في سبيل دعم صمود الوطن والوقوف في وجه الهجمة الإمبريالية والصهيونية.

وأشار العامل علي إدريس إلى أن العمال أسهموا في إفشال المؤامرات والمخططات المعادية ضد الوطن من خلال الاستمرار في العمل بمختلف القطاعات وتلبية احتياجات المواطنين من جميع المواد الأساسية وتوفير الخدمات العامة بينما عبر العامل عثمان الشيوط عن إرادة الصمود والنصر التي يتميز بها عمال محافظة الحسكة وعدم رضوخهم للتهديدات والأخطار التي واجهتهم في السنوات السابقة والإصرار على بذل جميع الجهود والإمكانات لضمان استمرار العمل في الميادين كافة.