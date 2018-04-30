تعيين ساجد جاويد وزيرا للداخلية في الحكومة البريطانية

لندن-سانا

عينت رئاسة الحكومة البريطانية اليوم ساجد جاويد وزيرا للداخلية خلفا لآمبر راد التي استقالت أمس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئاسة الحكومة قولها في بيان :”تم تعيين جاويد وزيرا للداخلية الذي شغل سابقا منصب وزير المجتمعات البريطاني”.

وقدمت آمبر راد استقالتها على خلفية الفضيحة حول طريقة تعامل أجهزتها مع مهاجرين من الكاريبي ووصفهم بغير الشرعيين.

وتشكل استقالة راد التي تولت منصبها في 2016 ضربة قوية لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي تواجه في الثالث من أيار القادم انتخابات محلية مهمة لحكومتها التي تعاني من الانقسام بسبب بريكست ولا تملك سوى غالبية ضئيلة في البرلمان.