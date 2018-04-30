إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد آخر من الشبان بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين في الضفة الغربية وإطلاقها الغازات السامة.

وأفادت وكالة وفا للأنباء الفلسطينية بأن الفتى لؤي جودت ملايشة 15 عاما أصيب بعيار ناري خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة جبع قبل أن تقوم باعتقاله رغم إصابته فيما أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق بالغازات السامة التي أطلقتها قوات الاحتلال تجاه الشبان الفلسطينيين أثناء محاولتهم التصدي لها في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق اليوم 17 فلسطينيا خلال حملات دهم واعتقال طالت مناطق مختلفة من الضفة الغربية.