إخماد حريق في منشرة أخشاب بمنطقة المزة والأضرار مادية

دمشق-سانا

أخمد فوج إطفاء دمشق حريقا نشب اليوم في منشرة أخشاب بمنطقة المزة في دمشق مخلفا أضرارا كبيرة دون وقوع إصابات بشرية.

وأوضح قائد فوج إطفاء دمشق العقيد علي حسن في تصريح لمندوبة سانا أن الحريق مجهول السبب اندلع في منشرة أخشاب ضمن بناء من طابقين في حارة جبل حقي بمنطقة مزة جبل مشيرا إلى أن المواد من التنر والصباغ سريعة الاشتعال المستخدمة في المنشرة ساعدت في انتشاره وتوسع نطاق الحريق.

وأضاف العقيد حسن إن الحريق التهم كل محتويات المنشرة إضافة إلى تهدم جزئي في أحد جنبات البناء لافتا إلى أن عناصر الإطفاء سيطروا على الحريق وتمكنوا من حصر النيران ضمن المنشرة وحالوا دون امتدادها إلى عدد من الأبنية الملتصقة والمجاورة للمنشرة.