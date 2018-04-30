إجراءات لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق القاضي بتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة ومختطفي اشتبرق وإخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك

دمشق وإدلب-سانا

تواصلت صباح اليوم الإجراءات لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق القاضي بإخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك وتحرير الأهالي المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة ومختطفي اشتبرق على مرحلتين.

وذكر مراسل سانا الحربي في حلب أن 22 حافلة توجهت فجر اليوم من حلب إلى بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب لتحرير المحاصرين فيهما مبينا أنه يتم حاليا العمل على تجهيز الحافلات تمهيدا لانطلاقها في وقت لاحق باتجاه معبر العيس جنوب مدينة حلب بنحو 17 كم بمرافقة سيارات الهلال الأحمر العربي السوري.

وأوضح المراسل أنه من المقرر أن تنقل الحافلات 1500 من الأهالي المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة ضمن المرحلة الأولى للاتفاق باتجاه معبر العيس ومن ثم باتجاه مركز جبرين للإقامة المؤقتة على الأطراف الشرقية لمدينة حلب الذي جهزته الجهات المعنية بجميع المستلزمات الأساسية.

وأضاف المراسل.. إن دخول الحافلات عبر معبر العيس سيتم بالتوازي مع إخراج الحافلات التي تقل الإرهابيين من مخيم اليرموك باتجاه إدلب.

وفي سياق متصل لفت مراسل سانا الحربي من جنوب دمشق إلى أن وحدة من الجيش العربي السوري قامت منذ صباح اليوم بتحضير الممر المخصص لدخول الحافلات إلى مخيم اليرموك لإخراج الإرهابيين وذلك بإزالة السواتر الترابية التي أغلقت بها التنظيمات الإرهابية مداخل الشوارع والأحياء السكنية على أطراف المخيم.

وبين المراسل أن وحدات الهندسة قامت بتمشيط المدخل الشمالي لمخيم اليرموك للتأكد من عدم وجود أي عبوة ناسفة أو لغم زرعه الإرهابيون الذين حاصروا الأهالي واتخذوهم دروعا بشرية طيلة السنوات الماضية.

ومنذ ساعات الصباح الأولى تجمعت الحافلات قرب دوار البطيخة على أطراف المخيم إيذانا ببدء الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية في مخيم اليرموك والقاضي بإخراج الإرهابيين من المخيم وتحرير المحاصرين من كفريا والفوعة وتحرير مختطفي اشتبرق على مرحلتين.

ورضخت التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها خلال الأشهر الماضية إلى سلسلة من الاتفاقات بريف دمشق وفقا لشروط الحكومة السورية وتحت ضربات الجيش العربي السوري المركزة والمكثفة والتي أوقعت خسائر فادحة بهياكل هذه التنظيمات ومتزعميها في مواقع انتشارها في أرياف مدينة دمشق وعلى وقع الانتصارات التي سطرها رجال الجيش خلال عملياته الهادفة للقضاء على الوجود الإرهابي بريف دمشق.