30 نيسان 1960.. البدء ببيع أول تلفاز ترانزستور في العالم من إنتاج شركة سوني

دمشق-سانا

1789- جورج واشنطن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول رئيس لها.

1854- إنشاء أول خط سكة حديد في البرازيل.

1960- البدء ببيع أول تلفاز ترانزستور في العالم من إنتاج شركة سوني.

1975- انتهاء حرب فيتنام باستسلام الجنوب للشمال.

1978- الرحالة الياباني أويمورا ناؤمي يصل إلى نقطة القطب الشمالي لأول مرة في التاريخ.

1980- ملكة هولندا جوليانا تتنازل عن العرش لابنتها الأميرة بياتريكس لتصبح الملكة بياتريكس.

1984- توقيع أول اتفاق للتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.

1992- المنظمة الأوروبية للفيزياء تعلن أن خدمة الواب خالية من الرسوم باستطاعة الكل استخدامها.

2014- ملايين العراقيين يدلون بأصواتهم في إطار انتخابات برلمانية.

2015- المسبار الفضائي ماسنجر التابع لناسا ينهي رحلته التي استمرت 11 عاما في بث صور لكوكب عطارد ويتحطم فوق سطح الكوكب.

من مواليد هذا اليوم

1901- سيمون كوزنتس اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1971.

1946- الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد.

1959- ستيفن هاربر رئيس وزراء كندا.

من وفيات هذا اليوم

1632- سيسموند فاسا ملك السويد.

1945- أدولف هتلر زعيم النازية.

أعياد ومناسبات

يوم التحرر في فيتنام.

يوم حلول الربيع في إسكندنافيا.

عيد الأطفال في المكسيك.