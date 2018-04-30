30 نيسان 1960.. البدء ببيع أول تلفاز ترانزستور في العالم من إنتاج شركة سوني

دمشق-سانا
1789- جورج واشنطن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول رئيس لها.
1854- إنشاء أول خط سكة حديد في البرازيل.
1960- البدء ببيع أول تلفاز ترانزستور في العالم من إنتاج شركة سوني.
1975- انتهاء حرب فيتنام باستسلام الجنوب للشمال.
1978- الرحالة الياباني أويمورا ناؤمي يصل إلى نقطة القطب الشمالي لأول مرة في التاريخ.
1980- ملكة هولندا جوليانا تتنازل عن العرش لابنتها الأميرة بياتريكس لتصبح الملكة بياتريكس.
1984- توقيع أول اتفاق للتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.
1992- المنظمة الأوروبية للفيزياء تعلن أن خدمة الواب خالية من الرسوم باستطاعة الكل استخدامها.
2014- ملايين العراقيين يدلون بأصواتهم في إطار انتخابات برلمانية.
2015- المسبار الفضائي ماسنجر التابع لناسا ينهي رحلته التي استمرت 11 عاما في بث صور لكوكب عطارد ويتحطم فوق سطح الكوكب.
من مواليد هذا اليوم
1901- سيمون كوزنتس اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1971.
1946- الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد.
1959- ستيفن هاربر رئيس وزراء كندا.
من وفيات هذا اليوم
1632- سيسموند فاسا ملك السويد.
1945- أدولف هتلر زعيم النازية.
أعياد ومناسبات
يوم التحرر في فيتنام.
يوم حلول الربيع في إسكندنافيا.
عيد الأطفال في المكسيك.