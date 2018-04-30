سلاح الجو يوجه ضربات مكثفة ضد تحصينات الإرهابيين في الحجر الأسود والوحدات البرية تواصل تقدمها على عدة محاور

دمشق-سانا

أفاد مراسل سانا الحربي بأن سلاح الجو في الجيش العربي السوري وجه اليوم ضربات مركزة ومكثفة ضد تحصينات التنظيمات الإرهابية في منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق.

وقال المراسل إن الوحدات البرية واصلت تقدمها على عدة محاور.

ونفذت أمس وحدات من الجيش بإسناد الطيران الحربي عمليات تكتيكية دقيقة طالت تجمعات وتحصينات التنظيمات الارهابية ومحاور تسللهم في حي الحجر الأسود محققة تقدما جديدا على أطراف الحي بعد تدمير عدد من النقاط المحصنة وقطع العديد من طرق إمدادهم من عمق الحي باتجاه نقاط الاشتباك على أطرافه الجنوبية والجنوبية الغربية.

يتبع…