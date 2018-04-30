بلنسيه يهدر فرصة التأهل لدوري الأبطال بتعادل سلبي مع إيبار

مدريد-سانا

أهدر بلنسيه فرصة حسم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم مبكرا بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه إيبار أمس في المرحلة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد بلنسيه إلى 67 نقطة في المركز الرابع المؤهل لمرحلة المجموعات للمسابقة القارية في الموسم المقبل بفارق 11 نقطة أمام ريا ل بيتيس صاحب المركز الخامس المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي ليصبح الفريق الأندلسي بحاجة للحصول على نقطتين فقط في مبارياته الثلاث المتبقية بالدوري هذا الموسم لحسم تأهله الأوروبي رسميا دون النظر لنتائج بيتيس.