برشلونة يحرز لقب الدوري الإسباني قبل 4 جولات من النهاية

مدريد-سانا

حسم فريق برشلونة مساء اليوم رسميا لقب الدوري الإسباني لكرة القدم قبل 4 جولات من النهاية عقب فوزه على مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب ريازور في مدينة لاكورونيا.

وسجل لبرشلونة فيليب كوتينيو في الدقيقة 7 وليونيل ميسي في الدقائق 38 و82 و85 فيما سجل هدفي الفريق المضيف كل من لوكاس بيريز مارتينيز في الدقيقة 40 وإيمري كولاك في الدقيقة 64.

وبات في رصيد برشلونة 86 نقطة مبتعدا بفارق 11 نقطة عن ملاحقه المباشر أتلتيكو مدريد الحاصل على 75 نقطة فيما ودع ديبورتيفو لاكورونا بعد هذه الهزيمة الدرجة الأولى من بطولة الليغا برصيد 28 نقطة وذلك بعدما هبط كل من لاس بالماس 22 نقطة ومالاغا 20 نقطة.