مصدر عسكري: عدوان جديد تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا يعقد مؤتمره السنوي
2018-04-29
السيسي: ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية
2018-04-29
نساء البرازيل وغوياس يدنّ العدوان الثلاثي على سورية
2018-04-29
اللجنة الجزائرية لمساندة سورية ودعم المقاومة تدين العدوان الثلاثي
2018-04-29
شولغين: العدوان الثلاثي يؤكد استخفاف دوله بمنظمة حظر الكيميائي
2018-04-28
لافروف لـ لودريان:العدوان الثلاثي أعاد جهود التسوية بسورية للوراء
2018-04-28
وزراء خارجية الدول الضامنة في بيان مشترك: ملتزمون بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية
2018-04-28
محليات
مجلس الوزراء يكلف وزارات الأوقاف والسياحة والثقافة وضع خطة لإعادة ترميم حلب القديمة
2018-04-29
أمطار مترافقة بالرعد في دمشق تتسبب بإحداث برك للمياه وسيول خفيفة دون تسجيل حوادث
2018-04-29
تكريم الأسير المحرر المناضل أحمد علي القضماني
2018-04-29
المشاركون في أعمال المجلس العام لاتحاد العمال يطالبون بتحسين الوضع المعيشي
2018-04-29
الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشرقية
2018-04-29
مشاركون في “Syria Tech”: سورية تواكب أهم التقنيات الاتصالية وأكثرها تطوراً-فيديو
2018-04-28
73 بحثا تطبيقيا على طاولة المشاركين بأعمال المؤتمر العلمي للبحوث الزراعية
2018-04-28
رياضة
برشلونة يحرز لقب الدوري الإسباني قبل 4 جولات من النهاية
2018-04-29
نابولي يخسر أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي
2018-04-29
نادال يحرز لقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس
2018-04-29
بمشاركة أكثر من 100 لاعب اختتام بطولة الجمهورية لكرة الطاولة
2018-04-29
الجيش يعود لصدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على المجد
2018-04-29
اتحاد ألعاب القوى يقيم مهرجان اليوم العالمي للرياضيين
2018-04-29
اختتام بطولة الجمهورية للدراجات لفئات الأشبال والناشئين والشباب
2018-04-29
اقتصاد
صدور التعليمات الناظمة لترخيص شركات الطيران
2018-04-29
مشاركون في مهرجان ربيع حماة: فرصة للعرض وخدمة مزدوجة للمنتج والمستهلك
2018-04-29
بكلفة 307 ملايين ليرة.. تخصيص مشروع استثماري لمدينة صلخد
2018-04-29
استصلاح 500 دونم من الأراضي المحجرة بالقنيطرة
2018-04-28
100 مليار دولار حجم التجارة المتوقع بين الصين وروسيا العام الجاري
2018-04-28
خط إنتاج ثالث لمخبز المساكن في الحسكة بطاقة إنتاجية 10 أطنان يومياً
2018-04-27
بنك سورية الدولي الإسلامي يقر رفع رأسماله إلى 15 مليار ليرة ويوزع أسهما مجانية على مساهميه
2018-04-26
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مصدر عسكري: عدوان جديد تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية
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الجيش يطهر أحياء القدم والماذنية والعسالي والجورة ويتابع تقدمه على بقية المحاور ويكبد الإرهابيين خسائر كبيرة في محيط الحجر الأسود
استشهاد مدني ووقوع أضرار مادية جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على دمشق ودرعا والقنيطرة
لافروف: العدوان الثلاثي أعاد جهود تسوية الأزمة في سورية إلى الوراء.. ظريف: مستمرون بدعم الشعب السوري
ظريف: مواصلة العمل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية
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مصدر عسكري: عدوان جديد تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا
مصدر عسكري: عدوان جديد تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا
2018-04-30
2018-04-30
Fadi
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مصدر عسكري: عدوان جديد تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا
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