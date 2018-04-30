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عــاجــل مصدر عسكري: عدوان جديد تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا

مصدر عسكري: عدوان جديد تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا

2018-04-30

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مصدر عسكري: عدوان جديد تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا

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