مقالات علمية منوعة للأطفال بمجلة المهندس الرقمي الصغير

دمشق-سانا

احتفى العدد 19 من مجلة المهندس الرقمي الصغير الصادرة عن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بتألق أطفال سورية في بيلاروسيا ضمن المخيم الشتوي الفني وإحرازهم عددا من الجوائز.

وتضمن العدد مقالات منوعة حيث كتب ردين رستم عن مغامرة جديدة لبشار ويوسف ومقالا جديدا عن الحقائق العلمية يتناول قوانين فيزيائية تفسر أشياء تحدث حولنا كتبته رنا رنجوس بينما قدمت الكاتبة هبة النداف طريقة استخدام التكنولوجيا في رصد الطيور المهاجرة ضمن سيناريو التكنولوجيا والبيئة.

واحتوى العدد على مقال عن الحجيرة الضوئية وكيفية عملها من كتابة عبدالله العكيلي بينما تناول سيناريو جاد والبطريق لدعاء المدني الهندسة الوراثية إضافة إلى تطبيق كيف تعرف الطريق ضمن مادة تطبيقات لغيد المالكي ونصائح من المهندس الرقمي الصغير لأصدقائه الأطفال من إعداد شفيع البيطار وفي الختام قصيدة جديدة تضم ما تعنى به مجلة المهندس الرقمي الصغير للشاعر إبراهيم فهد منصور.

واحتوى الغلاف الخارجي على سلسلة روبو ليغو التي تتحدث فيها لميس فرحة عن تقنية خاصة بالروبوت من رسوم رامز حاج حسين.

محمد خالد الخضر