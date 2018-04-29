الجيش يعود لصدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على المجد

دمشق-سانا

عاد فريق الجيش ليتصدر الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على المجد بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الجلاء بدمشق في ختام الجولة الثالثة والعشرين.

وبهذا الفوز رفع الجيش رصيده إلى 49 نقطة متساوياً مع الاتحاد بالرصيد ذاته إلا أنه يتفوق عليه بفرق المواجهات المباشرة بينهما.

وبالعودة الى مجريات المباراة فقد شهد الشوط الاول سيطرة للجيش في نصف الساعة الأول رغم غياب الفاعلية الهجومية وكانت تسديدة عبدالملك عنيزان التي تصدى لها حارس مرمى المجد في الدقيقة 40 أكثر فرص التسجيل خطورة للجيش بعد تسديدة لاعب المجد أحمد قضماني في الدقيقة 27 التي كادت تفتتح التسجيل إلا أنها جاورت القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكثف الجيش هجماته في الشوط الثاني فتمكن من افتتاح التسجيل عبر رضوان قلعجي من تسديدة متقنة جاءت من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54 الذي عزز تقدم فريقه بهدف ثان من داخل الجزاء أيضا في الدقيقة 65 ورغم محاولات المجد لتقليص الفرق إلا أن الجيش كثف دفاعاته واحبط هجمات المجد لتنتهي المباراة بفوز الجيش بهدفين دون رد.

وكانت مباريات هذه الجولة شهدت أمس فوز الوحدة على الشرطة بثلاثة أهداف دون رد بينما أسفرت نتائج أمس الأول عن فوز النواعير على الطليعة بهدف دون رد وتعادل تشرين مع الاتحاد سلبا والكرامة مع حرفيي حلب وحطين مع المحافظة بالنتيجة ذاتها بهدف لمثله وفاز الوثبة على الجهاد الأسبوع الماضي في مباراة مقدمة من الجولة ذاتها بثلاثة أهداف لهدفين.