انطلاق فعاليات مهرجان نيسان الشعري في ثقافي جبلة

اللاذقية-سانا

أطلقت مديرية ثقافة اللاذقية اليوم فعاليات مهرجان نيسان الشعري الأول لملتقى جبلة الأدبي بعنوان “نيسان.. أعياد الأرض والشعب والبعث” وذلك في المركز الثقافي العربي بمدينة جبلة ويستمر يومين.

وتضمن اليوم الأول القاء قصائد شعرية غلب عليها الطابع الوطني والغزلي لشعراء من عدة محافظات حيث شاركت الشاعرة “نرجس حيدر عمران” من طرطوس بقصيدة “القضية” توجهت من خلالها بالتحية إلى سورية و”نغمة شتات” جسدت عبرها الواقع الذي نعيشه في ظل الأزمة وقصيدة باللغة المحكية بعنوان “الورد” وقصيدة بدوية بعنوان “عنة الربابة”.

أما الشاعر صديق علي من اللاذقية فشارك بقصيدتين وطنيتين الأولى بعنوان “نعم بلا منة” تتحدث عن واجباتنا تجاه سورية والثانية محكية بعنوان “الزيح” تحاكي بطولات الجيش العربي السوري في وجه كل الاعتداءات الغاشمة إلى جانب مقاطع من قصائد غزلية باللغة المحكية.

وألقت الشاعرة سماح القبيلي من اللاذقية قصيدتين الأولى غزلية بعنوان “أناديك يا حب” والثانية بعنوان “هكذا قالت لي العرافة” تتحدث عن واقع الشرق بشكل عام في حين شارك الشاعر سليمان الشيخ حسين من حماة بنصين بعنوان “دمشق” و”الجنود يأتون إلى الحديقة” بينما ألقى الشاعر هيثم الضايع من حمص قصيدتين الأولى وطنية بعنوان “الشام هي قلعة الدنيا” والثانية غزلية بعنوان “مرافىء القلب”.

وذكر خالد عارف حاج عثمان مدير ومنظم المهرجان لمراسلة سانا أن المهرجان بمثابة تحية لحماة الديار الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الوطن لافتا إلى أن عدد المشاركين فيه يتجاوز 12 شاعرا وشاعرة