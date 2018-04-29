عودة عدد من العائلات المهجرة إلى منازلها في قرية الرقة المتاخمة لحي الوعر بحمص

حمص-سانا

عاد اليوم عدد من العائلات التي هجرتها التنظيمات الإرهابية سابقاً إلى منازلها في قرية الرقة المتاخمة لحي الوعر على الأطراف الغربية لمدينة حمص وذلك بعد إعادة معظم الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنى التحتية فيها.

وذكر مراسل سانا في حمص أن 25 عائلة عادت اليوم إلى قرية الرقة القريبة من حي الوعر في وقت تستمر فيه جهود المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الخدمية لاستكمال أعمال التأهيل والصيانة بهدف تأمين خدمات البنى التحتية من مياه وكهرباء وهاتف وغيرها بالتزامن مع عودة بقية الأهالي لمنازلهم.

وأعرب عدد من الأهالي عن سعادتهم وارتياحهم لعودتهم لمنازلهم متوجهين بالشكر الكبير للجيش العربي السوري على بطولاته وتضحياته في حربه ضد التنظيمات الإرهابية.

وتأتي عودة الأهالي إلى قرية الرقة في إطار الجهود الحكومية لإعادة جميع المهجرين إلى قراهم بعد تأمينها وتطهيرها من مخلفات المجموعات الإرهابية وإعادة جميع الخدمات الأساسية إليها حيث عادت خلال الفترة الماضية آلاف العائلات إلى قراها في أرياف حمص وحماة وإدلب وحلب وديرالزور بعد تحريرها من الإرهاب.