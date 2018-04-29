الأجوف.. عرض مسرحي للأطفال يهدف إلى غرس قيم الخير

الحسكة-سانا

قدم المسرح القومي في محافظة الحسكة اليوم العرض المسرحي الجديد المخصص للأطفال (الأجوف) وذلك على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينةالحسكة.

وتدور أحداث العرض الذي يجسد شخصياته كل من الفنانين عبدالله الزاهد وباسل حريب وعبد العزيز الأملح في غابة يعيش فيها ثعلب على المكر والخداع وفي نهاية الأحداث يقع في شر أعماله والهدف منه إيصال المتعة والفائدة لهم وغرس قيم الخير والمحبة والعطاء في نفوسهم بأجواء مرحة وكوميدية تتخللها الموسيقا والأغاني.

وأشار مؤلف ومخرج العمل اسماعيل خلف في تصريح لسانا الثقافية إلى أن المسرح القومي في المحافظة يحرص دائما على تنويع نشاطاته والفئات المستهدفة وتقديم عروض هادفة للأطفال وغالبا ذات طابع كوميدي.

ويستمر تقديم العرض حتى يوم السبت القادم بمعدل عرضين يوميا صباحا ومساء.