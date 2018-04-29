معرض فني طلابي عن نشر ثقافة التسامح في مديرية تربية السويداء

السويداء-سانا

ضم المعرض الفني الذي افتتح في صالة مسرح مديرية تربية السويداء اليوم 160 لوحة لطلاب من الصف الأول الابتدائي لغاية الثالث الثانوي من مختلف مدارس المحافظة.

المعرض الذي تقيمه شعبتا الدراسات والإرشاد النفسي في دائرة البحوث بمديرية التربية شارك فيه نحو150 طالباً قدموا لوحات تدعو إلى نشر ثقافة المحبة والتسامح ونبذ العنف وعبارات كتب عليها مثل التسامح هو الزهرة التي تلقي بعطرها على من يقطفها و لا للعنف و نعم للتسامح.

وأشارت رئيس شعبة الإرشاد النفسي في دائرة البحوث في مديرية التربية بالسويداء ناديا الدبيسي في تصريح لـ سانا الثقافية إلى أن المعرض يأتي تتويجاً لمبادرة أطلقتها الدائرة في شباط الماضي بإشراف مرشدات نفسيات لاحظن أن الأطفال المشاركين في المبادرة مثلوا من خلال رسوماتهم مبادىء المحبة والتسامح وأصبح لديهم موقف ضد العنف والسلوك العدواني.

ولفت رئيس شعبة الدراسات في دائرة البحوث بمديرية التربية سمير البني إلى أهمية المعرض في تكريس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال ونبذ العنف والتعصب اللذين يدمران المجتمع.

بدورهم أشار كل من الطلاب تيما الحلبي وجاد جربوع وسنا منذر إلى أنهم حاولوا من خلال لوحاتهم التأكيد أن ثقافة التسامح هي الاعتراف بالآخر واحترامه فيما تناولت كل من الطالبات سيدرا القنطار وقمر الفريحات وبتول معمر وميس صبح مفهوم المحبة والصداقة.

يشار إلى أن المعرض يستمر لمدة خمسة أيام.

سهيل حاطوم