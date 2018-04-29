مقتل امرأة وطفلين في غارات لطيران النظام السعودي على محافظة حجة

حجة-سانا

قتلت امرأة مسنة وطفلان الليلة الماضية جراء غارات لطيران النظام السعودي على مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وذكر موقع المسيرة نت اليمني أن “طيران العدوان السعودي استهدف منازل المواطنين في منطقة شليلة بمديرية حرض الحدودية ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفلين”.

وأوضح الموقع أن “مدفعية العدوان قصفت سوق المزرق بالمديرية كما استهدفت منطقة العطن بمديرية بكيل المير متسببة بحدوث أضرار مادية وإصابات بين المدنيين”.

يذكر أن طيران العدوان السعودي ارتكب خلال الأسبوع الماضي مجزرتين بحق المدنيين في حجة حيث استهدف بغارات حفل زفاف بمديرية بني قيس ومحطة وقود في مديرية عبس ما أدى إلى سقوط أكثر من 130 بين قتيل وجريح في صفوف المدنيين.