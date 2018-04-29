اللجنة الجزائرية لمساندة سورية ودعم المقاومة تدين العدوان الثلاثي

الجزائر-سانا

أدانت اللجنة الشعبية الجزائرية لمساندة سورية ودعم خيار المقاومة العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي الآثم على سورية.

وأشارت اللجنة في بيان وزعته اليوم في مقر السفارة السورية في الجزائر إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها والدول الإقليمية السائرة في ركبها لم تدخر جهدا في سبيل محاولة إضعاف سورية وتقسيمها لافتة إلى أن العدوان جاء للتعويض عما لحق بالتنظيمات الإرهابية من هزائم على يد الجيش العربي السوري.

ودعت اللجنة الشعوب العربية لدعم سورية والوقوف معها لأنها “الرئة التي تتنفس منها الأمة وستكون القوة الضاربة لها.. وبها ومعها سوف نستعيد عافيتنا وقوتنا”.

وكانت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت في 14 من الشهر الجاري لعدوان ثلاثي بالصواريخ من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأسقطت معظم الصواريخ وحرفتها عن أهدافها.