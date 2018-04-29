الجيش اليمني يستهدف بصاروخ زلزال 2 تجمعات لجنود النظام السعودي

صنعاء-سانا

استهدفت القوة الصاروخية بالجيش اليمني واللجان الشعبية بصاروخ من طراز زلزال 2 اليوم تجمعات لجنود النظام السعودي ومرتزقته في نجران جنوب غرب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري بنجران قوله إن “القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال2 على تجمعات الجنود السعوديين شرق موقع المخروق الصغير” مشيرا إلى استهداف تجمعات مرتزقة نظام بني سعود في صحراء الأجاشر قبالة نجران بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وكانت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية أطلقت في وقت سابق اليوم ثمانية صواريخ باليستية من نوع “بدر1 ” على أهداف اقتصادية وحيوية للنظام السعودي في منطقة جيزان جنوب غرب السعودية.

وتأتي عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية ردا على اعتداءات قوات النظام السعودي المتواصلة على المحافظات اليمنية.