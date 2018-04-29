ابتكار تقنية ثلاثية الأبعاد للطباعة على الجسم

واشنطن-سانا

ابتكر علماء أمريكيون طابعة ثلاثية الأبعاد مزودة بأربع حجرات وماسح ضوئي تقوم بسبر السطح المطلوب وتطبع على سطح متحرك واستخدموها لطباعة لوحة كهربائية على يد بشرية.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية استطاع العلماء من جامعة مينيسوتا طباعة لوحة كهربائية على جلد يد أحد المتطوعين وعالجوا باستخدام ابتكارهم جرحا نازفا في جسم أحد الفئران المخبرية.

ويشير العلماء إلى أنه تم تزويد الطابعة الجديدة بمزيج بولي إثيلين غليكول والإيثانول والماء وقطع فضة نانوية بدلا من الألوان لافتين إلى أن المزيج لا يحتاج إلى تسخين ما يسمح باستخدامه على أجسام كائنات حية.

يذكر أن الطباعة ثلاثية الأبعاد انتشرت بشكل متزايد في الآونة الأخيرة وتستخدم في مجالات عدة كالطب والصناعة والبناء وطباعة طعام بسعرات حرارية محددة.