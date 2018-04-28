الاحتلال الإسرائيلي يخطف لبنانية وينقلها إلى داخل فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

أقدمت مجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على خطف مواطنة لبنانية ونقلها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوة للاحتلال الإسرائيلي انتهكت السيادة اللبنانية عند الخط الحدودي في محور شبعا وخطفت مواطنة لبنانية ونقلتها إلى داخل فلسطين المحتلة.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش اللبناني يعمل بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل” على إعادة المواطنة المختطفة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها قوات الاحتلال على خرق وانتهاك السيادة اللبنانية حيث تواصل اعتداءاتها البرية والبحرية والجوية بشكل مستمر على الأراضي اللبنانية في تجاهل تام لقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 1701.