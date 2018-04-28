المخرج الأمريكي ستون: أمريكا عملت مع إسرائيل وداعش لتدمير المنطقة

طهران-سانا

أكد المخرج الأمريكي أوليفر ستون أن الولايات المتحدة عملت جنبا إلى جنب مع “إسرائيل” وتنظيم “داعش” الإرهابي على تدمير منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء عن ستون الحاصل على خمس جوائز أوسكار قوله أن “الولايات المتحدة عملت جنبا إلى جنب مع “داعش” و”إسرائيل” على تدمير الشرق الأوسط وحولته إلى موقف كبير للسيارات ومن ثم حطمته.. لا أعتقد أن الأمريكيين سيصلون إلى نتيجة وأظن أن المخطط القادم سيكون مأساويا”.

وأشار المخرج الأمريكي الذي يزور طهران للمشاركة في مهرجان فجر السينمائي الدولي إلى أن “الجيش الأمريكي عاجز عن الانتصار في أي حرب” وأن نظامه مبني على شكل يفضي به إلى أن ينتهي “هازما نفسه بنفسه”.

وقال ستون “عندما وصل باراك أوباما للرئاسة في الولايات المتحدة كنا متفائلين جدا لكننا فشلنا.. أوباما كان دبلوماسيا ويتحدث جيدا كما لو أن لديه لغة الأفعى لكن النتيجة لم تكن مختلفة”.

وتابع ستون “لا يختلف الأمر الآن.. جاء دونالد ترامب إلى واشنطن والتقى مع أعضاء الحكومة في البيت الأبيض وقالوا له إنه لن يتمكن من القيام بأي شيء وستكون فترة حكمه مجرد نسيم”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تقود منذ آب عام 2014 تحالفا استعراضيا غير شرعي من خارج مجلس الأمن بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي غير أن الكثير من الأدلة أثبتت تورطها في تقديم الدعم لإرهابيي التنظيم.