أفلام من سورية ودول عربية في مهرجان سينما الشباب

دمشق-سانا

بمشاركة 23 فيلما سوريا وعربيا بدأت اليوم عروض مسابقة الأفلام الاحترافية القصيرة ضمن مهرجان سينما الشباب والافلام القصيرة الخامس الذي تقيمه “المؤسسة العامة للسينما” وذلك في القاعة متعددة الاستعمالات بدار الأسد للثقافة والفنون.

وتوزعت 9 أفلام ضمن هذه المسابقة باليوم الأول على فترتي عرض ما بين الساعة الثالثة عصرا والسادسة مساء حيث قدم خلال فترة العرض الأولى فيلم “حكايا من مراكز الإيواء” إعداد وإخراج غسان شميط انتاج مؤسسة السينما لعام 2017 ويرصد عبر ثلاثين دقيقة معاناة المهجرين جراء الحرب على سورية ورحلة نزوحهم من المناطق الساخنة وحتى الوصول إلى مراكز الإقامة المؤقتة وما تعرضوا له من فقدان وتشتت أسري وغير ذلك من الحالات الإنسانية الصعبة.

ومن مصر عرض فيلم “ونس” تأليف وإخراج أحمد نادر قدم عبر ما يقارب “22” دقيقة قصة الزوجين محمود ونبيلة اللذين بلغا الثمانين من عمرهما ويعيشان بمفردهما في بيت هادئ.. محمود أصبح غير قادر على مشاركة زوجته نبيلة تفاصيل حياتهم اليومية .. تشعر نبيلة بالوحدة وتبحث عن ونس.

وهو من تمثيل رجاء حسين وعبد الرحمن أبو زهرة.

وفي الفترة المسائية عرض فيلم ” يوم من 365 يوما” إنتاج مؤسسة السينما وهو سيناريو وإخراج أوس محمد ويتحدث عن الطفلة ريما ذات “13” ربيعا ونضالها المستمر في حيها المحاصر على يد تنظيم إرهابي لتأمين أبسط مقومات الحياة وهو من تمثيل شهد عباس ورامية زيتوني.

ويحكي فيلم “الشيخ نويل” من العراق سيناريو ولاء المانعة وإخراج سعد العصامي عبر ما يقارب 17 دقيقة قصة شيخ يدعى عبد الرحمن يسكن في بيت قديم مع حفيده الطفل في أرض أحرقتها الحرب وعلى مسافة منهما يوجد مخيم لمهجرين جراء إرهاب “داعش” حيث يعمل الطفل على التواصل مع هؤلاء والتعرف على معاناة أطفالهم وهو من تمثيل صاحب ساكر وعبد الله الغريب ورائد الجبوري.

ومن سلطنة عمان يتحدث فيلم “آسية” سيناريو وإخراج محمد الحارثي عبر “13” دقيقة عن قصة مراهق يحاول أن يشاهد فيلما هنديا اسمه “آسية” لكن لصغر سنه لا يسمح له صاحب الصالة بالدخول إلى صالة العرض وهو من تمثيل عبد الله المسكري وبريا باواني والقاسم الكازروني.

وتتنافس الأفلام المشاركة بمسابقة الأفلام الاحترافية القصيرة على “3” جوائز لأحسن فيلم وأحسن إخراج وأحسن سيناريو.

رشا محفوض وشذى حمود