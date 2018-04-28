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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

2018-04-28

قلقيلية-سانا

أصيب فلسطيني مساء اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا للأنباء عن مصادر فلسطينية قولها “إن قوات الاحتلال داهمت قرية كفر قدوم واعتدت على الشبان الفلسطينيين وطاردتهم بين حقول الزيتون المجاورة ما أدى إلى إصابة الفلسطيني وليد برهم 55 عاما بجروح خطيرة في رأسه أثناء وجوده في أرضه وجرى نقله للمستشفى في مدينة نابلس.
وكان طفل فلسطيني استشهد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها من جراء اطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه الليلة الماضية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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