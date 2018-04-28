المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نرفض أي حظر غربي علينا وسنرد عليه

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت رفض بلاده المطلق لأي حظر غربي عليها، مؤكداً أنها ستعمل على مواجهة كل أنواعه.

وقال نوبخت في تصريح اليوم “إن الأوروبيين أكدوا في جميع الاجتماعات أنهم ملتزمون بالاتفاق النووي وأنهم لن يعيدوا أياً من حالات الحظر التي جمدت أو ألغيت بموجب الاتفاق وهذا ما كان حتى الآن”.

وأضاف نوبخت “إذا كان لدى الأوروبيين أو الولايات المتحدة ذرائع أخرى بشأن مواضيع أخرى فمن المؤكد أننا سنرد عليهم”.

وكان مستشار قائد الثورة الاسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أكد أن ايران لن تقبل أي تغيير في الاتفاق النووي المبرم مع مجموعة “خمسة زائد واحد”، مشدداً على أنها لن تغير موقفها أو سياساتها نزولاً عند رغبة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

يشار إلى أن ترامب طلب من الدول الأوروبية العمل على تعديل الاتفاق النووي مهدداً برفض تمديد تجميد العقوبات الامريكية ضد إيران بعد الـ 12 من أيار القادم.

وكانت بعض الدول الغربية أعلنت أنها تعد حزمة مقترحات تهدف إلى إقناع الرئيس الأمريكي بعدم التخلي عن الاتفاق النووي.