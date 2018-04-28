حفل فني تراثي في مصياف ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة الرابع عشر

حماة-سانا

أغان ومقطوعات موسيقية وطنية وشعبية تضمنها الحفل الفني التراثي الذي اقيم اليوم في منشأة الوراقة السياحية بمنطقة مصياف ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان ربيع حماة الرابع عشر بعنوان “العاصي يمر بمصياف”.

كما تضمن الحفل الذي شاركت فيه فرقة إحياء التراث والموسيقا بقيادة الفنان نهاد قهوجي وفرقة الفنون الشعبية في مصياف عروضا ورقصات مستمدة من فلكلور المنطقة تابعها حشد كبير من المواطنين.

وأوضح صالح ابراهيم عضو مكتب تنفيذي لمجلس مدينة مصياف لمراسل سانا أن مصياف من ضمن أربع مناطق الى جانب سلمية والغاب ومحردة تم اختيارها لتقديم فعاليات تراثية احتفالية بمناسبة مهرجان ربيع حماة والانجازات التي يحققها الجيش العربي السوري مشيرا الى اهمية انطلاق مهرجان ربيع حماة من جديد بعد سنوات من التوقف للتأكيد على عودة الحياة الى هذه المناطق.

ويحفل المهرجان بنسخته الرابعة عشرة التي انطلقت الأربعاء الماضي بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة ما بين السياحية والثقافية والرياضية والتسوق والتراث تحتضنها مدينة حماة ومناطق السقيلبية وسلمية ومصياف ومحردة.