“إشارة حمرا” يفتتح عروض مسابقة مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة

دمشق-سانا

افتتح الفيلم الروائي القصير “إشارة حمرا” عروض مسابقة دعم سينما الشباب ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة الذي تقيمه المؤسسة العامة للسينما وذلك في مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

الفيلم الذي ألفه وأخرجه الزميل محمد سمير طحان يروي قصة إنسانية بطلها طفل من عائلة مهجرة جراء الإرهاب يعمل في بيع الورد يهوى الموسيقا ويتخطى الخطوط والإشارات الحمراء في محاولة منه لصنع الحلم الذي يراوده في تفاصيل يومه الطويل والشاق.

وقال كاتب ومخرج العمل لسانا الثقافية “يقدم إشارة حمرا حلم طفل فقير يتبع شغفه الفطري بالموسيقا ولكن الظروف تقف له بالمرصاد وتمنعه من دخول عالمه الساحر الذي يحبه”، معبرا عن سعادته وهو يشاهد فيلمه وتفاعل الحضور مع فكرته الإنسانية ولاسيما أنه يسلط الضوء على شريحة الأطفال الذين تضطرهم أوضاع أسرهم للبيع في الشارع رغم أنهم يمتلكون طاقات وإبداعاً يجب الاهتمام بها ودعمها.

وأشار طحان إلى الصعوبات التي واجهت تصوير الفيلم من التعامل مع أطفال يظهرون للمرة الأولى على الشاشة باستثناء الطفل ربيع جان بطل الفيلم وتكثيف تصوير الفيلم بيوم واحد آملا أن يكون أوصل ولو جزءاً من الرسالة الذي يرغب بتوصيلها.

الكاتب والمخرج السينمائي نضال قوشحة رأى ان الفيلم يركز على جانب إنساني عميق ويمثل إحدى التجارب التي خرجت من إطار الحرب وآثارها وعالم الطفولة والحرمان وتداخل الحقيقة مع الحلم والمزج بينهما، مشيرا في الوقت نفسه لوجود بعض الثغرات في الفيلم لأن التعامل مع عالم الأطفال صعب جداً.

الفنانة ريم عبدالعزيز اعتبرت أن فيلم إشارة حمرا يعكس حجم الجهد الكبير في تنفيذ هذه الفكرة اللافتة رغم الضغط الناجم من إشراك أطفال غير متدربين في أحداث الفيلم داعية، لإدخال تخصص التمثيل إلى معاهد الأطفال الفنية إلى جانب التخصصات الأخرى كالفن التشكيلي وغيرها.

يشار إلى أن مسابقة دعم سينما الشباب تتضمن مشاركة 29 فيلما هي نتاج الموسم الخامس لمشروع دعم سينما الشباب حيث ستتنافس هذه الأفلام على 6 جوائز هي الذهبية والفضية والبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى التي سيحصل أصحابها على مبالغ مالية إضافة لجائزة أفضل سيناريو وجائزة تنويه خاصة وجائزة لجنة التحكيم التي سيكون لصاحبها الحق بإخراج فيلم قصير احترافي من إنتاج مؤسسة السينما.

شذا حمود-رشا محفوض