الجيش يتقدم في ملاحقة الإرهابيين في حي الماذنية ويواصل عملياته على عدة محاور في الحجر الأسود

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خبراء روس: العدوان الثلاثي على سورية ينتهك المعايير الإنسانية
2018-04-28
طلبة سورية في كوبا: مستعدون للمساهمة في إعادة إعمار الوطن
2018-04-28
فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في ماليزيا يعقد مؤتمره السنوي
2018-04-28
ظريف: مواصلة العمل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية
2018-04-28
لافروف: العدوان الثلاثي عرقل جهود تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية
2018-04-27
السفير آلا:المناضل مانديلا جسد مبادئ يجب الحفاظ عليها بعالم اليوم
2018-04-27
حزب حركة التحرير الشعبي الصربي يندد بالعدوان الثلاثي على سورية
2018-04-27
محليات
مشاركون في “Syria Tech”: سورية تواكب أهم التقنيات الاتصالية وأكثرها تطوراً
2018-04-28
73 بحثا تطبيقيا على طاولة المشاركين بأعمال المؤتمر العلمي للبحوث الزراعية
2018-04-28
الثلاثاء المقبل عطلة للجهات العامة بمناسبة عيد العمال
2018-04-28
الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية ويحذر من تشكل السيول في بعض المنحدرات والوديان
2018-04-28
الأمطار الغزيرة كشفت العيوب.. ومعاناة أهالي وادي السفيرة بركن الدين تنتظر الحل- فيديو
2018-04-27
معرض للزهور ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة
2018-04-27
إصابة ثلاثة أشخاص نتيجة سيول جارفة في منطقة ركن الدين بدمشق- فيديو
2018-04-26
رياضة
الوحدة يفوز على الشرطة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2018-04-28
منتخب سورية لبناء الأجسام والقوة البدنية يتألق في بطولة آسيا
2018-04-28
نشاطات رياضية متنوعة في مهرجان الربيع في حماة
2018-04-28
اختتام الأسبوع الرياضي السنوي السابع في كلية التربية الرياضية
2018-04-28
فريق الفرات يختتم معسكره التدريبي استعدادا لبطولة التجمع النهائي لكرة اليد
2018-04-28
الكرامة يتأهل إلى نهائي بطولة التجمع الشمالي لكرة اليد
2018-04-28
الوحدة يواجه الشرطة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2018-04-28
اقتصاد
استصلاح 500 دونم من الأراضي المحجرة بالقنيطرة
2018-04-28
100 مليار دولار حجم التجارة المتوقع بين الصين وروسيا العام الجاري
2018-04-28
خط إنتاج ثالث لمخبز المساكن في الحسكة بطاقة إنتاجية 10 أطنان يومياً
2018-04-27
بنك سورية الدولي الإسلامي يقر رفع رأسماله إلى 15 مليار ليرة ويوزع أسهما مجانية على مساهميه
2018-04-26
أربعة مشاريع استثمارية جديدة بالسويداء توفر نحو 80 فرصة عمل
2018-04-26
120 شركة في معرضي سيريا تك ورويال هوم
2018-04-26
ملتقى رجال الأعمال باللاذقية.. تشجيع الاستثمار والتوسع في إنشاء مناطق صناعية وحرفية
2018-04-26
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