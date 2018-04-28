استشهاد مدني ووقوع أضرار مادية جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على درعا والقنيطرة

القنيطرة -درعا-سانا

استشهد مدني نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بعدة قذائف صاروخية على منطقة محيط القصر بمدينة درعا.

وذكرت مراسلة سانا في درعا أن إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة يتحصنون في منطقة درعا البلد استهدفوا محيط القصر بعدة قذائف ما تسبب باستشهاد مدني ووقوع أضرار مادية بممتلكات الاهالي ومنازلهم.

وأفاد مدير صحة درعا في تصريح لمراسلة سانا بأن المشفى الوطني استقبل جثمان مواطن استشهد على الفور إثر تعرض جسده لشظايا قذيفة تسببت بإصابته بجروح بليغة أدت إلى استشهاده على الفور.

وينتشر في منطقة درعا البلد إرهابيون من تنظيم جبهة النصرة ومجموعات منضوية تحت زعامته ويعتدون على الأحياء السكنية الآمنة بالقذائف ورصاص القنص ما تسبب باستشهاد وإصابة المئات من المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

أضرار مادية جراء اعتداء إرهابيي “النصرة” بالقذائف على محيط خان أرنبة ومدينة البعث

إلى ذلك استهدفت مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي بالقذائف محيط بلدة خان أرنبة ومدينة البعث في القنيطرة.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن ارهابيين من “جبهة النصرة” يتحصنون في بعض مناطق ريف القنيطرة استهدفوا بعد ظهر اليوم محيط تل القبع شمال بلدة خان أرنبة ومدينة البعث بعدد من القذائف ما أسفر عن أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم.

وبين المراسل أن وحدة من الجيش العربي السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف في أحراج قرية جباتا الخشب وتل صاحي في محيط قرية أوفانيا شمال غرب خان أرنبة حيث تنتشر مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة ودمرت نقاطاً محصنة للإرهابيين.

واعتدى إرهابيو “جبهة النصرة” أمس بعدد من قذائف الهاون على محيط بلدة خان أرنبة وذلك بعد إصابة 12 مدنياً الثلاثاء الماضي نتيجة اعتداء التنظيم الإرهابي ب 17 قذيفة على الحي الخدمي والمنازل في مدينة البعث ومشفى الشهيد ممدوح أباظة.

وتنتشر في ريف القنيطرة مجموعات إرهابية يتبع معظم أفرادها لتنظيم جبهة النصرة الذي يتلقى دعما لوجيستياً واستخباراتياً من كيان العدو الإسرائيلي وتعتدي بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص على الأهالي في المناطق المجاورة.