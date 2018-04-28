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الجيش يتقدم في ملاحقة الإرهابيين في حي الماذنية ويواصل عملياته على عدة محاور في منطقة الحجر الأسود

2018-04-28

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بالصور.. سانا تواكب عمليات الجيش ضد التنظيمات الإرهابية جنوب دمشق وتدخل الأجزاء المحررة من حي الماذنية

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