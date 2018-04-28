مقتل وإصابة 3 يمنيين بغارات للنظام السعودي

صنعاء-سانا

قتل يمني وأصيب اثنان من المشاركين في موكب تشييع رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد اليوم بميدان السبعين في العاصمة صنعاء جراء غارات شنها طيران النظام السعودي.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن “طيران العدوان استهدف بغارتين محيط ميدان السبعين تزامنا مع تشييع الرئيس الصماد ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين وحدوث أضرار بجامع الشعب”.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين شمال غرب سوق البرح بمديرية مقبنة وغارة شرق معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز.

وكان طفل يمني قتل وأصيب 11 شخصا بينهم نساء وأطفال إثر غارات لطيران النظام السعودي الليلة الماضية استهدفت محافظتي صنعاء وصعدة شمال اليمن.