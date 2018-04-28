بكلفة 150 مليون ليرة.. إنجاز مشروع للصرف الصحي بمنطقة مصياف

حماة-سانا

أنهت الشركة العامة للمشاريع المائية فرع المنطقة الوسطى أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية الزاملية بمنطقة مصياف بكلفة إجمالية بلغت 150 مليون ليرة سورية.

وذكر المشرف على أعمال المشروع ابراهيم نورالدين محمد أن المشروع يخدم أكثر من 5الاف نسمة من أهالي القرية وبلغت أطوال خطوط الصرف المخدمة نحو 7000 متر فيما تجاوز عدد غرف التفتيش المخدمة للمشروع حوالي 190غرفة مشيراً إلى أنه تمتكثيف العمل ضمن نظام الورديات في أكثر من جبهة حتى تم الانتهاء من المشروع ضمن المدة العقدية المخصصة وربطه بالكامل مع المحور الاقليمي/حرمل/الزاملية/لرفع التلوث عن مصبات الانهار في المنطقة.

وأضاف محمد أنه فور الانتهاء من أعمال تركيب وردم شبكات الصرف الصحي قامت الشركة بأعمال تسوية شاملة للحفر والشوارع في القرية وإعادة تعبيد كامل الطرقات مع التخديم الافرادي لمنازل ذوي الشهداء في القرية.