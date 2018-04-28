فوز الثعلة على صلخد في دوري السويداء لكرة القدم

السويداء-سانا

فاز فريق الثعلة على صلخد بهدف دون مقابل في مباراتهما ضمن الجولة الثانية للدور الثاني لدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في السويداء بمدينة المزرعة الرياضية.

وبهذه النتيجة تصدر الثعلة الترتيب مؤقتا بأربع نقاط تلاه صلخد بثلاث نقاط من مباراتين لكل منهما وثالثا لاهثة بنقطة ورابعا الرحى دون نقاط.

ويشارك في الدور الثاني أربعة فرق تتنافس ضمن مجموعة واحدة تقام مبارياتها من مرحلة واحدة لتحديد صاحبي المركزين الأول والثاني لتمثيل المحافظة في التجمع النهائي لأندية الدرجة الثالثة على مستوى الجمهورية.

وكان الدور الأول شهد مشاركة 8 فرق وزعت على مجموعتين ضمت الأولى لاهثة والشبيبة والرحى وعرمان والثانية صلخد والعمال والثعلة والقريا حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني.