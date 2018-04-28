فريق ولغا يحرز لقب البطولة الريفية لكرة الطائرة في السويداء

السويداء-سانا

أحرز فريق ولغا لقب البطولة الريفية لكرة الطائرة للرجال بالسويداء إثر تغلبه على فريق سهوة البلاطة بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرض صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية .

وفي المباراة التي سبقتها فاز عتيل على كناكر بثلاثة أشواط مقابل شوطين ليحل بالمركز الثالث.

وشارك في البطولة ثمانية فرق وزعت على مجموعتين ضمت الأولى عتيل وتعارة وكناكر وكفر اللحف والثانية سهوة البلاطة ورساس والمزرعة وولغا.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار أمين سر اللجنة الفنية للعبة في السويداء رائد عزام إلى أن البطولة كانت ناجحة تنظيميا وفنيا وجاءت بهدف نشر اللعبة بريف المحافظة لزيادة ممارسيها بفئة الرجال.