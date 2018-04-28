مئات آلاف اليمنيين يشيعون جثمان الشهيد الصماد إلى مثواه الاخير

صنعاء-سانا

شيع مئات آلاف اليمنيين الذين احتشدوا في ساحة السبعين في العاصمة صنعاء اليوم جثمان رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد وستة من مرافقيه الذين استشهدوا جراء غارات لطيران العدوان السعودي على محافظة الحديدة غرب اليمن قبل عدة أيام.

وشارك في مراسم التشييع التي انطلقت من جامع الشعب في صنعاء مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وعدد من أعضاء المجلس السياسي المسؤولين وأعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء والقيادا ت العسكرية والأمنية وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية والفعاليات الجماهيرية اليمنية.

وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي خلال مراسم التشييع أن استهداف العدوان السعودي للصماد أو استهداف أي فرد لن يزيد الشعب اليمني إلا قوة وتماسكا.

وشدد الحوثي على مواصلة المواجهة ضد العدوان السعودي لافتا إلى أن الشعب اليمني سيبقى عزيزا رافع الرأس شامخا.

كما اعتبر عدد من الوزراء والقادة العسكريين والأمنيين ورؤساء الأحزاب السياسية المشاركين في التشييع أن استهدا ف طيران العدوان السعودي للرئيس الصماد ورفاقه جريمة سياسية تضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها وما يزال تحالف الع دوان بقيادة النظام السعودي ومن خلفه الولايات المتحدة وحلفاؤها مؤكدين أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في تاريخ صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان.

وبدأ مئات آلاف اليمنيين بالتوافد منذ مساء أمس إلى ميدان السبعين في صنعاء من مختلف المحافظات اليمنية للمشاركة في تشييع الشهيد الصماد.

وكان نظام بني سعود تبنى عبر موقف لسفيره في واشنطن خالد بن سلمان يوم الأربعاء الماضي عملية اغتيال الصماد في تأكيد على استمراره بارتكاب المجازر والجرائم ضد الشعب اليمني والتي تتواصل منذ بداية عدوانه على اليمن قبل أكثر من ثلاث سنوات.