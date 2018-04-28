الجيش اليمني يطلق ثمانية صواريخ باليستية على أهداف للنظام السعودي في جيزان

صنعاء-سانا

أطلقت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم ثمانية صواريخ باليستية على أهداف للنظام السعودي في منطقة جيزان جنوب غرب السعودية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ :”أن القوة الصاروخية للجيش اليمني استهدفت بثمانية صواريخ باليستية نوع بدر1 أهدافاً اقتصادية وحيوية بمنطقة جيزان”.

وكانت وحدات من الجيش اليمنى واللجان الشعبية نفذت أمس عمليتين هجوميتين على مواقع لقوات النظام السعودي ومرتزقته في نجران جنوب غرب السعودية فيما استهدف قصف مدفعى تجمعات لهم في المنطقة ذاتها.

من جهة ثانية بدأ مئات الألاف من اليمنيين اليوم التوافد إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء للمشاركة في تشييع جثمان رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن صالح الصماد الذي اغتيل قبل عشرة أيام بغارات لطيران العدوان السعودي على مدينة الحديدة غرب اليمن.