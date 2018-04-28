بوتين يوعز برسم خريطة جديدة للعالم

موسكو-سانا

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة رسم خريطة العالم “الأطلس” من جديد وطالب بتوثيق الأسماء والأماكن الجغرافية بموضوعية وحقيقة تامة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال حضوره اجتماع مجلس حراس الجمعية الجغرافية الروسية أمس.. إننا “اليوم نواجه مشكلة كبيرة حيث تتم إزالة التسميات الروسية عن بعض الأماكن الجغرافية التي كان للعلماء الروس الفضل في اكتشافها منذ عقود وبالتالي يحاول العالم طمس ذاكرة مساهمة روسيا في دراسة الكوكب والعلوم الأخرى”.

وأضاف بوتين “ينبغي من مجلس حراسة الجمعية الجغرافية الروسية ووزارة الدفاع الروسية العمل سويا من أجل إعادة رسم أطلس للعالم سيساعد في تحديد ونشر معلومات دقيقة وحقيقية تكون مفيدة للمسافرين والسائحين وسائقي السيارات”.