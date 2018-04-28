مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة: هايلي سفيرة كاذبة

نيويورك-سانا

وصف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور المندوبة الأمريكية الدائمة لدى المنظمة الدولية السفيرة نيكي هايلي بالسفيرة الكاذبة.

وقال منصور في تصريح أمس للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك نقلته وكالة معا:”أن البيان الذي ألقته السفيرة هايلي يوم الخميس الماضي أمام مجلس الأمن كان فاقدا للمصداقية” مشيرا إلى أن هايلي لم تتطرق في بيانها إلى جرائم سلطات الإحتلال الاسرائيلي واستهدافها الفلسطينيين خلال قمعها لمسيرات العودة في قطاع غزة ما أدى الى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

واضاف منصورإن هايلي لم تشر ولو بكلمة واحدة إلى المعاناة وجرائم القتل التي يعانيها الأطفال وأبناء الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال لافتا إلى أنه عليها أن توافق على تشكيل لجنة تقصي حقائق لكي نعرف من هو المجرم ومن هو الضحية وذلك فيما يتعلق بكلامها حول استخدام الأطفال كدروع بشرية.

وطالب منصور مجلس الأمن الدولي بوقف عمليات قتل الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال والمتواصلة في الأراضي المحتلة.

يذكر انه منذ انطلاق المسيرات السلمية المطالبة بحق العودة فى قطاع غزة منذ الـ 30 من آذار الماضى استشهد 44 فلسطينيا فيما أصيب المئات برصاص قوات الاحتلال بينهم اصابات خطرة وسط تواطؤ وصمت دولي.