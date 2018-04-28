الخارجية الروسية: تقارب واشنطن وبيونغ يانغ يتطلب وقتا

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف أن تقاربا بين بيونغ يانغ وواشنطن سيتطلب الوقت وهو مرهون بترسيخ الجانبين نتائج قمة الكوريتين.

وقال مورغولوف في معرض تعليقه على آفاق تطبيع العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ كما نقل موقع روسيا اليوم: “لو تمكن رئيسا كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون والولايات المتحدة دونالد ترامب من ترسيخ نجاح قمة الكوريتين ووضع صيغة يقبلها الجانبان لنزع القلق المتبادل فإنهما سيحققان تقدما كبيرا في حل المشاكل القائمة في شبه الجزيرة الكورية”.

وأكد مورغولوف مجددا استعداد موسكو للمساعدة في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لافتا إلى أن تأكيد الطرفين الكوريين سعيهما لنزع السلاح بشكل تدريجي وإخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية ومناشدتهما المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق هذا الهدف يحظى” بأهمية خاصة”.

وكان رئيسا الكوريتين أعلنا في ختام لقائهما غير المسبوق عزمهما افتتاح عصر جديد للسلام بين البلدين ووضع حد للحرب فى شبه الجزيرة الكورية.